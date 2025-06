Israele colpisce l’Iran Il nuovo comandante dei Pasdaran | Si apriranno le porte dell’inferno

L'ombra di un conflitto globale si allunga mentre Israele lancia l'operazione "Rising Lion", colpendo duramente l'Iran e il nuovo comandante dei Pasdaran. La tensione palpabile mette a rischio la stabilitĂ internazionale, con ambasciate chiuse in tutto il mondo e uno scenario che si profila sempre piĂč incerto. In questo clima di crisi, le porte dell'inferno sembrano pronti ad aprirsi. Resta con noi per scoprire cosa riserva il futuro in questa escalation di violenza e instabilitĂ .

È scattata l'operazione "Rising Lion": ucciso il capo dei Quds e altri pezzi da novanta. Ambasciate di Israele chiuse in tutto il mondo.

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Media: nella capitale almeno 78 morti - Abc News: gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence a Israele; Israele attacca l'Iran, la diretta | «Ripresi attacchi israeliani in diverse zone di Teheran», ucciso capo della forza Quds Esmail Qaani. Iran: «78 morti e 329 feriti. Reagiremo con forza». Gli Usa spostano le navi militari.

Israele colpisce l'Iran. Il nuovo comandante dei Pasdaran: "Per Israele si apriranno le porte dell'inferno" - È scattata l'operazione "Rising Lion": oltre 200 velivoli hanno partecipato all'operazione di attacco.

Israele attacca l'Iran. Colpita Teheran. Ucciso il comandante delle Guardie rivoluzionarie. Tel Aviv dichiara lo stato d'emergenza - L'annuncio arriva poco dopo le 2 del mattino, Netanyahu: "Avanti fino a che necessario.

Israele attacca Iran, esplosioni a Teheran - Violente esplosioni a Teheran, colpiti siti nucleari in diverse aree del Paese.