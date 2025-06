Israele colpisce l' Iran | 78 morti e 329 feriti Teheran annuncia vendetta | Superata la linea rossa

Tensioni alle stelle tra Israele e Iran: un attacco a Teheran ha provocato 78 vittime e 329 feriti, segnando una linea rossa superata. La risposta iraniana promette vendetta, mentre il mondo osserva in tensione crescente. In un contesto di crisi internazionale, le conseguenze di questa escalation potrebbero ridefinire l’intero panorama geopolitico. La pace è sempre più distante, e il rischio di un conflitto aperto diventa una possibilità concreta.

L’attacco di Israele alla capitale dell’ Iran ha provocato 78 morti tra i residenti e 329 feriti, secondo quanto riportano media iraniani, tra cui Nournews. «La decisione di agire la scorsa notte non è stata presa con leggerezza. Abbiamo agito per proteggere i nostri cittadini. Le parole vuote non fermeranno l’ Iran, Israele lo farà », ha dichiarato l’ambasciatore israeliano all’ Onu. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele colpisce l'Iran: 78 morti e 329 feriti. Teheran annuncia vendetta: "Superata la linea rossa"

