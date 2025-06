Israele colpisce il programma nucleare iraniano | attacco a Natanz e scienziati

L'ultima escalation tra Israele e Iran scuote la regione: il primo ministro Netanyahu annuncia un attacco mirato a Natanz, colpendo al cuore del programma nucleare iraniano e i suoi scienziati chiave. Un'azione decisa che potrebbe ridisegnare gli equilibri di potere in Medio Oriente. L'IDF si sta preparando a rispondere, mentre il mondo osserva con tensione crescente. La stabilità regionale è appesa a un filo, e le conseguenze di questo gesto potrebbero essere imprevedibili.

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha colpito " il cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran e i suoi sforzi per sviluppare un'arma nucleare". Ha aggiunto che l'attacco ha preso di mira l' impianto principale di arricchimento a Natanz, nonché i principali scienziati nucleari iraniani coinvolti nello sviluppo della bomba e il nucleo del programma missilistico balistico del Paese. L' Idf si sta preparando alla possibilità di pesanti bombardamenti dallo Yemen e dal Libano, nonché a operazioni dalla Siria da parte di milizie filo-iraniane. Il grosso dell'operazione è affidato all' Aeronautica Militare, ma il Comando del Fronte Interno e il Comando Settentrionale sono in stato di massima allerta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net