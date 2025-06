Israele chiude sue ambasciate nel mondo

In un gesto senza precedenti, Israele chiude le sue ambasciate in tutto il mondo a seguito degli attacchi militari in Iran. Il ministero degli Esteri israeliano ha annunciato che tutte le missioni diplomatiche saranno temporaneamente sospese, invitando gli israeliani all'estero a aggiornare la propria situazione. Questa decisione segna una svolta significativa nella politica internazionale del paese, suscitando preoccupazioni e riflessioni sul futuro delle relazioni diplomatiche.

Israele sta chiudendo le sue ambasciate in tutto il mondo Riporta dire.it: Israele aveva fatto la stessa cosa dopo l’attacco di Hamas il 7 ottobre 2023.