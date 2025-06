Israele chiude le sue ambasciate in tutto il mondo

In un’azione senza precedenti, Israele ha deciso di chiudere tutte le sue ambasciate nel mondo, una mossa preventiva che riecheggia le misure adottate in passato durante le tensioni con Hamas. Questa decisione, annunciata dal ministro degli Esteri, sottolinea la delicatezza della situazione internazionale e il tentativo di tutelare la sicurezza nazionale. Le missioni diplomatiche resteranno chiuse fino a nuovo avviso, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Il ministro degli esteri israeliano ha annunciato la chiusura da parte di Israele delle ambasciate in tutto il mondo. Una procedura simile era avvenuta anche in occasione degli attacchi ad Hamas del 7 ottobre 2023. In questo caso si tratta di una misura preventiva dopo l’attacco da parte di Israele all’ Iran. In una nota lo stesso ministro afferma che “Le missioni israeliane in tutto il mondo saranno chiuse e i servizi consolari non saranno forniti”. Israele, ambasciate chiuse in tutto il mondo. Sempre nella nota ministero degli Esteri ha esortato tutti gli israeliani all’estero a compilare un modulo online: questo è necessario per comunicare la propria posizione e condizione attuale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Israele chiude le sue ambasciate in tutto il mondo

In questa notizia si parla di: israele - tutto - mondo - ambasciate

Fischi contro Israele all'Eurovision 2025 e grida del pubblico: "Palestina libera", ma la regia copre tutto con applausi finti - VIDEO - Durante l'Eurovision Song Contest 2025, l'esibizione della cantante israeliana Yuval Raphael è stata segnata da intense contestazioni, con il pubblico che ha fischiato e gridato "Palestina libera".

Israele: chiuse le ambasciate in tutto il mondo dopo gli attacchi militari all'Iran e i servizi consolari non saranno forniti. Consiglia inoltre a tutti gli israeliani all'estero di aggiornarlo sulla loro ubicazione e situazione. #Israele Vai su X

Le autorità israeliane hanno condannato la sparatoria avvenuta ieri sera nei pressi del Museo ebraico di Washington. Rafforzate le misure di sicurezza per le ambasciate in tutto il mondo. (? Jacqueline Sermoneta) Vai su Facebook

Israele chiude le ambasciate in tutto il mondo; Israele chiude le ambasciate in tutto il mondo; Israele chiude le ambasciate e ferma i servizi consolari in tutto il mondo.

Israele sta chiudendo le sue ambasciate in tutto il mondo Come scrive dire.it: Israele aveva fatto la stessa cosa dopo l’attacco di Hamas il 7 ottobre 2023.