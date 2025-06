Israele chiude le ambasciate in tutto il mondo

In un gesto senza precedenti, Israele chiude tutte le sue ambasciate globali e sospende i servizi consolari, in risposta all’attacco contro l’Iran mirato a neutralizzare il suo programma nucleare. Questa decisione drammatica segnala una fase di tensione crescente e un possibile punto di svolta nelle relazioni internazionali. Il mondo si chiede quali conseguenze avrà questa mossa e come evolveranno gli eventi nei prossimi giorni.

Dopo l'attacco all'Iran con lo scopo di colpire il programma nucleare del Paese Israele ha deciso di chiudere tutte le missioni diplomatiche nel mondo e di sospendere i servizi consolari. Lo ha annunciato lo stesso governo guidato da Benjamin Netanyahu. Il ministero degli Esteri infatti ha.

