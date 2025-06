Israele chiude ambasciate in tutto il mondo | a Gerusalemme si teme la vendetta iraniana

In un clima di crescente tensione, Israele ordina la chiusura delle ambasciate in tutto il mondo mentre a Gerusalemme si vivono ore di paura e incertezza. La popolazione si barrica in casa, attendendo possibili rappresagge iraniane che potrebbero intensificare il conflitto. Aeroporti bloccati e strade deserte riflettono la preoccupazione diffusa, con cittadini incollati alla televisione per seguire gli sviluppi di una crisi che rischia di esplodere. La situazione resta estremamente volatile e imprevedibile.

A Gerusalemme la popolazione vive ore di tensione. Da questa mattina, i cittadini si sono barricati in casa, in vista di una possibile rappresaglia da parte di Teheran. Gli aeroporti sono chiusi e le strade sono semideserte, mentre in ogni abitazione i cittadini rimangono incollati alla televisione.

