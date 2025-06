Israele bombarda siti nucleari in Iran con l’operazione Rising Lion | cosa succede ora?

Nella notte scorsa, Israele ha lanciato l’operazione “Rising Lion”, un attacco senza precedenti contro siti nucleari e militari in Iran. Questa mossa drastica segue le tensioni crescenti legate al timore di un’ulteriore escalation nucleare di Teheran e potrebbe portare a una nuova fase di conflitto nella regione. Cosa succederà ora? La situazione si fa sempre più incandescente e richiede attenzione internazionale.

Nella notte scorsa, Israele ha lanciato un’azione militare di vaste proporzioni contro l’Iran, colpendo installazioni nucleari e militari strategiche. L’operazione, denominata “Rising?Lion”, è stata giustificata da Gerusalemme come necessaria per bloccare quella che viene descritta come una minaccia imminente, ovvero il possibile sviluppo di armi nucleari da parte di Teheran. Le esplosioni sono state avvertite in diverse zone, fra cui la capitale Teheran, dove sono stati distrutti edifici civili e uccisi alti ufficiali iraniani, tra cui il comandante della Guardia rivoluzionaria Hossein?Salami e il capo di stato maggiore Mohammad?Bagheri. 🔗 Leggi su Cultweb.it