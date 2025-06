Israele bombarda l’Iran strategia della decapitazione coordinata dal Mossad | la lista degli eliminati

Operazione Rising Lion: la strategia di decapitazione coordinata dal Mossad israeliano ha mirato a indebolire le fondamenta del potenziale nucleare iraniano, lasciando il Paese nel caos e nell’incertezza. Con una combinazione di tecnologie avanzate, infiltrazioni furtive e un piano a lungo termine, ogni colpo mira a dissolvere le capacità scientifiche e militari di Teheran, dimostrando come l’arte dell’eliminazione mirata possa cambiare gli equilibri geopolitici. La domanda ora è: quali saranno le ripercussioni di questa battaglia silenziosa?

L’Operazione Rising Lion ha rappresentato uno dei colpi più duri inferti al cuore della struttura militare e scientifica iraniana. Dietro all’azione, che si è concretizzata in un mix di precisione tecnologica, infiltrazioni e pianificazione di lungo termine, si intravede l’ombra del Mossad israeliano. La strategia non si è limitata a colpire le infrastrutture del programma nucleare iraniano, ma ha assunto la forma di una vera e propria decapitazione della leadership, coinvolgendo figure di primo piano nella gerarchia politica e militare della Repubblica islamica. Leggi anche: Perché Israele ha deciso di colpire ora l’Iran Droni-kamikaze e infiltrazioni: il piano nascosto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Israele bombarda l’Iran, strategia della “decapitazione” coordinata dal Mossad: la lista degli eliminati

In questa notizia si parla di: mossad - israele - bombarda - iran

Operazione del Mossad: trasferito in Israele l'archivio siriano su Eli Cohen - In una costosa operazione del Mossad, con il supporto di un alleato, è stato trasferito in Israele l'archivio ufficiale siriano su Eli Cohen.

Le pesanti tensioni tra Israele e l'Iran hanno una storia lunga decenni, tra minacce, proclami, guerre clandestine e attacchi via terra, mare, aria e cyberspazio. I raid incrociati che hanno segnato il 2024 e l'attacco israeliano del 13 giugno 2025 sono in ordine cr Vai su Facebook

Il gioco delle tre carte: Israele, Iran e Usa. Comunque le rigiri, la terza carta è quella che fa vincere o perdere. Vai su X

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo; Israele bombarda i siti nucleari in Iran: le ragioni dell'attacco e le conseguenze sul prezzo del petrolio; Israele bombarda l’Iran e silura i negoziati di Trump.

Israele attacca l’Iran e bombarda i siti nucleari: cosa è successo e le ragioni dell’attacco informazione.it scrive: ?? Nella notte di giovedì 13 giugno, Israele ha avviato una massiccia campagna di bombardamenti contro l'Iran.