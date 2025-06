Israele bombarda l’Iran | ondata di raid contro il programma nucleare uccisi alti comandanti militari

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Benjamin Netanyahu ha deciso di attraversare il Rubicone, scatenando una massiccia campagna di bombardamenti contro l'Iran e il suo programma nucleare. Questo drastico passo segna una svolta cruciale nelle tensioni mediorientali, con colpi che hanno colpito anche alti comandanti militari a Teheran. Un’azione che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e internazionali, lasciando gli osservatori con il fiato sospeso.

Benjamin Netanyahu ha passato il Rubicone nella notte tra il 12 e il 13 giugno: Israele ha avviato una massiccia campagna di bombardamenti contro l’Iran e il suo programma nucleare, colpendo inoltre diversi importanti comandanti militari nella capitale Teheran. Della possibilitĂ di questi raid si parlava da tempo e Netanyahu ha sempre accarezzato l’ipotesi dal 2009, anno del suo ritorno al governo, a oggi.?? ISRAEL ATTACKS IRAN Visuals from Tehran, Iran. Explosions also heard in Tabriz. pic.twitter.comkchSPD1xSz — DD Geopolitics (@DDGeopolitics) June 13, 2025 Cinque le ondate di attacchi: sotto attacco il principale impianto di arricchimento nucleare a Natanz, come ha confermato l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica, il centro di ricerca nucleare di Tabriz, basi a Kermanshah, Arak e Isfahan nel cuore del Paese e, chiaramente, la capitale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Israele bombarda l’Iran: ondata di raid contro il programma nucleare, uccisi alti comandanti militari

In questa notizia si parla di: israele - iran - bombarda - ondata

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

L'alto funzionario di Hamas Sami Abu Zuhri, che vive all'estero, ha suscitato un'ondata di rabbia e indignazione tra la popolazione di Gaza con un'intervista televisiva in cui ha affermato che i "calcoli dei numeri in guerra sono irrilevanti". "I morti saranno sostit Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran, 'colpiti obiettivi militari'. Teheran minaccia ma non reagirà IL LIVE BLOG; Sirene anti-missile nel Golan e nel nord di Israele. L’Iran minimizza l’attacco di Tel Aviv - Sirene anti-missile sulle alture del Golan e nel nord di Israele; Idf: 'Ondata di raid nel sud del Libano, colpiti 6 villaggi'.

Il doppio assalto di Israele all’Iran: nel mirino anche missili e droni per disinnescare la reazione Lo riporta repubblica.it: La prima ondata ha colpito abitazioni di generali e scienziati: distrutto anche un grattacielo.