Israele attacco all’Iran Netanyahu | In gioco la nostra sopravvivenza – Video

In un momento di tensione senza precedenti, Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran, dichiarando che la sua sopravvivenza è in gioco. Il premier Netanyahu ha annunciato l'operazione Leone Nascente, una mossa decisa per ridurre la minaccia iraniana e preservare il futuro dello Stato ebraico. La situazione si sviluppa in un contesto internazionale che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e globali: quello che succede ora influenzerà il nostro domani.

(Adnkronos) – Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran per garantire la propria "sopravvivenza". E' il messaggio che il premier israeliano Benjamin Netanyahu diffonde dopo l'avvio dell'operazione Leone Nascente, che ha lo scopo di "ridurre la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele". L'attacco, ha detto il premier, durerà "molti giorni". "Abbiamo colpito al cuore del

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

