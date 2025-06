Israele attacca | uccisi comandanti pasdaran e capi dell’esercito Teheran | Vendetta Netanyahu | Iraniani ribellatevi al regime

In un colpo di scena senza precedenti, Israele ha sferrato un attacco devastante eliminando i principali comandanti delle forze armate iraniane e dei Guardiani della Rivoluzione. La cupola difensiva dell’Iran è crollata sotto questa ondata di raid, segnando un punto di svolta nella regione. Ora, più che mai, l’appello alla ribellione contro il regime di Teheran si fa urgente e potente: è il momento di reagire e reclamare libertà e giustizia.

La cupola difensiva iraniana è crollata sotto i colpi degli attacchi di Israele che hanno ucciso i leader più importanti delle forze armate della Repubblica islamica e dei Guardiani della rivoluzione. I raid dello Stato ebraico hanno eliminato il comandante dei pasdaran, Hossein Salami, il capo di Stato maggiore dell'Esercito, Mohammad Bagheri, e anche Esmail Qaani, che guidava le forze Quds, il dipartimento d'élite dei guardiani della rivoluzione specializzato nelle operazioni all'estero e di fatto braccio operativo per l'esportazione della rivoluzione islamista, che ha supportato le milizie sciite in Libano, Siria e Iraq e gli Houthi yemeniti

