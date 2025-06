Israele attacca Teheran | e gli aerei cambiano le rotte

Le tensioni tra Israele e Iran si fanno sempre più palpabili, con recenti attacchi israeliani che hanno sorpreso il mondo. Come mostrato da un emozionante time-lapse di Flightradar24, lo spazio aereo iraniano si svuota, costringendo i voli commerciali a cambiare rotta e aggirare i confini. Un segnale chiaro delle complicazioni geopolitiche in atto, che potrebbero avere ripercussioni anche sul traffico globale.

