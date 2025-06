Israele attacca Teheran | ' Azione calcolata per proteggere i cittadini' dice l' ambasciatore all' Onu

Israele ha colpito Teheran in un'azione mirata, definita dall'ambasciatore israeliano all'ONU come una misura calcolata e indispensabile per garantire la sicurezza dei propri cittadini. Danny Danon ha sottolineato che questa decisione non è stata presa alla leggera, ma è una risposta decisa alle minacce iraniane. La missione, ha annunciato, continuerà fino a quando la minaccia sarà neutralizzata, dimostrando la determinazione di Israele di difendersi con ogni mezzo necessario.

"La decisione di agire la scorsa notte non è stata presa con leggerezza, abbiamo agito per proteggere i nostri cittadini. Le parole vuote non fermeranno l'Iran, Israele lo fara'". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon. "Non sapremo quanto durera' l'operazione, continueremo ad agire fino a che la minaccia non sara' eliminata", ha aggiunto, definendo gli attacchi a Teheran "un'azione calcolata e necessaria basata su chiare informazioni di intelligence e in risposta ad una minaccia esistenziale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele attacca Teheran: 'Azione calcolata per proteggere i cittadini', dice l'ambasciatore all'Onu

