Israele attacca siti nucleari iraniani | colpiti obiettivi strategici massima allerta in Medio Oriente

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: l’attacco israeliano ai siti nucleari iraniani ha scatenato una risposta immediata, con obiettivi strategici colpiti e massima allerta in tutto il Medio Oriente. La situazione si infiamma, portando il rischio di escalation in una regione già fragile. Un evento che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici e mettere in discussione la stabilità dell’area, lasciando il mondo intero a osservare con apprensione.

LIVE | Israele attacca l’Iran. Netanyahu: «Colpiti il programma nucleare e siti militari». Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». L'Idf: l'offensiva durerà giorni. Teheran: reagiremo - Tensioni esplosive tra Israele e Iran nel cuore del Medio Oriente: Netanyahu annuncia attacchi mirati contro il programma nucleare e siti militari iraniani, colpendo anche il capo delle Guardie Rivoluzionarie.

Natanz, il sito nucleare iraniano colpito da Israele: dove si trova e perché è importantissimo Riporta msn.com: Il sito nucleare di Natanz, nell’Iran centrale, è da anni al centro delle tensioni tra Teheran e l’Occidente.