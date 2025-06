Israele attacca l’Iran Tajani convoca riunione d’emergenza alla Farnesina

In un clima di crescente tensione internazionale, il ministro degli Esteri Tajani ha convocato una riunione d’emergenza alla Farnesina per discutere gli ultimi sviluppi tra Israele e Iran. La situazione si fa sempre più complessa, coinvolgendo potenziali ripercussioni sul panorama globale. È fondamentale monitorare con attenzione le decisioni che prenderanno i leader mondiali in questo momento delicato, poiché il futuro della stabilità nella regione è in gioco.

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione d'emergenza alla Farnesina in risposta agli attacchi preventivi lanciati da Israele contro obiettivi militari e nucleari in Iran. A renderlo noto è stato il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso una comunicazione ufficiale. Alla riunione parteciperanno anche gli ambasciatori dei Paesi coinvolti o potenzialmente interessati dall'escalation militare nella regione. L'incontro è finalizzato a valutare le implicazioni della crisi e a definire le linee d'azione della diplomazia italiana di fronte a una situazione che rischia di compromettere ulteriormente la stabilità del Medio Oriente.

