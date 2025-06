Israele attacca l' Iran | Siamo in guerra non è una operazione

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: il ministro israeliano annuncia uno stato di emergenza totale dopo un attacco preventivo. La situazione si fa sempre più grave, con risposte dure da parte di Khamenei e perdite pesanti tra le figure chiave delle forze iraniane. La regione si avvia verso un conflitto aperto che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici. La pace è ormai un ricordo, e il mondo osserva in apprensione.

Israele ha attaccato l’Iran. Il Ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato con effetto immediato "uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in seguito all'attacco preventivo condotto da Israele contro l'Iran”. Il leader Khamenei annuncia “dure punizioni”. Tra le vittime, il capo delle guardie della rivoluzione, il capo delle forze armate e scienziati del programma per l’arricchimento dell’uranio. Ore 14.38 - Entrata in azione la marina israeliana Una nave missilistica della Marina israeliana ha intercettato tre droni lanciati dall'Iran sul Mar Rosso. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "Haaretz", senza fornire ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Israele attacca l'Iran: "Siamo in guerra, non è una operazione"

Israele attacca l'Iran. Gli Usa: 'Non siamo coinvolti'. Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie; Guerra Medioriente, Israele attacca Iran: colpiti siti nucleari. Teheran lancia droni LIVE; Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump: Faccia un accordo! - Macron: “La Francia ribadisce il diritto di Israele a proteggersi e garantire la propria sicurezza”.

Israele, 'siamo in guerra con l'Iran, non è un'operazione' Riporta msn.com: L'offensiva israeliana in Iran, che era stata preannunciata dagli Usa, è partita nella notte con una serie di attacchi dell'aeronautica militare contro vari obiettivi anche nucleari (ANSA) ...