In un clima di tensione crescente, Israele lancia una serie di attacchi mirati in Iran, con Netanyahu che annuncia un "colpo d'apertura molto riuscito". La risposta iraniana non si fa attendere: 100 droni vengono lanciati sui siti nucleari. In questa intricata partita di potere e strategia, la regione si trova sull'orlo di una crisi che potrebbe cambiare gli equilibri globali. Resta da capire quali ripercussioni avranno queste azioni sul futuro...

"Abbiamo appena portato a termine un colpo d'apertura molto riuscito e, con l'aiuto di Dio, otterremo moltissimi risultati". Lo afferma il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un video rilasciato dal suo ufficio. Accanto a Netanyahu, il ministro della Difesa Israel Katz e quello degli Affari strategici Ron Dermer. L'aeronautica militare israeliana ha infatti avviato una serie di attacchi in Iran. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele attacca l'Iran, raid sui siti nucleari. Usa: "Noi non coinvolti". Teheran risponde lanciando 100 droni

MEDIO OREINTE | Israele attacca l'Iran, raid sui siti nucleari. Netanyahu: 'Proseguiremo'. Khamenei: 'La punizione sarà dura'. Gli Usa: 'Iniziativa unilaterale, non siamo coinvolti'

