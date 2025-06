Israele attacca l’Iran | raid su Teheran obiettivi nucleari colpiti alti ufficiali uccisi | ‘Uccisi anche civili’

In una notte di tensione e strategia, Israele ha lanciato l'operazione "Nation of Lions" contro obiettivi nucleari in Iran, colpendo infrastrutture vitali e alti ufficiali. Un'azione che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e alimentare ulteriori instabilità. La domanda ora è: quali saranno le ripercussioni di questa escalation nel fragile scenario internazionale?

L'operazione "Nation of Lions": Israele lancia un massiccio attacco contro l'Iran. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2025 (intorno alle 2:18, ora italiana), l' Aeronautica militare israeliana ha dato il via a una vasta operazione militare denominata " Nation of Lions ", lanciando un'ondata di attacchi aerei su numerosi obiettivi strategici in Iran. I raid sono arrivati dopo settimane di crescente tensione e segnali di escalation nucleare da parte di Teheran. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato lo stato di emergenza speciale in tutto il Paese, mentre il premier Benjamin Netanyahu ha confermato che "l'operazione proseguirà per il tempo necessario", sottolineando come l'Iran sia ormai a pochi giorni dal possedere materiale fissile per ben 15 testate nucleari.

In piena notte, poco prima delle 3 locali, le 2 in Italia, l'aeronautica e i servizi di intelligence hanno lanciato un attacco a più livelli contro l'Iran, colpendo una dozzina di obiettivi, siti nucleari ma anche edifici residenziali a nord di Teheran, mirando al cuore del

Israele colpisce l’Iran: ucciso il comandante dei Pasdaran, obiettivi nucleari sotto attacco; Sirene anti-missile nel Golan e nel nord di Israele. L’Iran minimizza l’attacco di Tel Aviv - Sirene anti-missile sulle alture del Golan e nel nord di Israele; Guerra Israele-Iran: Idf: risponderemo ad attacco Iran.

Israele, l'operazione "Rising Lion" contro l'Iran: i siti nucleari nel mirino, le operazioni di sabotaggio via terra, gli scienziati uccisi Come scrive msn.com: È così che Israele ha ribattezzato la sua operazione contro l'Iran, una breve frase che in ebraico significa «Un popolo forte come ...