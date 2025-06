Israele attacca l’Iran | raid su siti nucleari Khamenei | Subiranno severa punizione

L’escalation tra Israele e Iran sta raggiungendo un nuovo punto di tensione. Con un attacco preventivo annunciato dal ministro della Difesa israeliano e denominato “Nazione di leoni”, lo Stato ebraico ha colpito siti nucleari iraniani, provocando una risposta severa da parte di Khamenei e delle autorità iraniane. Questa operazione rischia di cambiare gli equilibri nella regione, lasciando il mondo con il fiato sospeso: l’onda lunga di questa crisi è appena iniziata.

Israele attacca l'Iran: lo Stato ebraico ha lanciato un "attacco preventivo" come ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza. Israele ha attaccato le installazioni nucleari iraniane in varie parti del Paese. Lo ha confermato l'Idf. L'operazione in corso è denominata "Nazione di leoni". Nell'operazione sono stati colpiti decine di obiettivi legati al programma nucleare iraniano. L'attacco in corso contro le installazioni nucleari iraniane non si esaurirà oggi. Un funzionario della Difesa di Israele, citato dal giornalista di Axios Barak Ravid, ha riferito che nell'attacco sono stati presi di mira anche lo Stato Maggiore iraniano, compreso il capo di Stato Maggiore e importanti scienziati nucleari iraniani.