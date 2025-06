Israele attacca l' Iran | operazione militare per fermare il programma nucleare

Tensione crescente tra Israele e Iran: un attacco militare senza precedenti sta scuotendo la regione, con Israele che ha lanciato operazioni in tutto l'Iran per fermare il suo programma nucleare. Le dinamiche si fanno sempre più intricate, e la comunità internazionale osserva con apprensione. In un contesto così fragile, le decisioni prese nei prossimi giorni potrebbero cambiare gli equilibri di potere in Medio Oriente, rendendo questa crisi una questione di estrema rilevanza globale.

L'attacco di Israele contro l' Iran "non durerĂ un solo giorno". Lo hanno riferito fonti israeliane alla Cnn. "Gli aerei dell'Aeronautica hanno avviato una serie di attacchi in tutto l'Iran", ha dichiarato l'Idf. "Siamo in pieno dialogo con gli americani e in buona cooperazione con loro. Stiamo attaccando ora a causa dell'accelerazione del programma nucleare iraniano negli ultimi mesi: sono a pochi giorni, se prenderanno una decisione, dall'avere abbastanza materiale fissile per 15 bombe nucleari. Negli ultimi mesi, gli iraniani hanno condotto test segreti per assemblare armi nucleari. Gli iraniani hanno migliaia di missili balistici e hanno in programma di triplicarli nel prossimo anno: questa è giĂ una minaccia esistenziale per Israele".

