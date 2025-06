Israele attacca l’Iran nuove esplosioni nella città di Tabriz Colpiti siti nucleari e militari | Uccisi in un bunker molti responsabili dell' aviazione L' ira di Teheran | È una dichiarazione di guerra

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: nuovi attacchi nucleari e militari scuotono Tabriz, mentre la comunità internazionale osserva con apprensione. La dichiarazione di guerra di Teheran si fa sentire, mentre le borse crollano e i mercati energetici volano in alto. Alla Farnesina, Tajani convoca urgentemente una riunione di emergenza per affrontare questa crisi senza precedenti. Cosa comporterà questa escalation per la stabilità globale?

L’annuncio del ministro della Difesa Katz. Rubio: «Gli Usa non coinvolti». L'Aiea: nessun aumento del livello di radiazioni al sito di Natanz. L'attacco manda in rosso i listini e fa correre petrolio e oro. Alla Farnesina riunione di emergenza pe con Tajani?. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele attacca l’Iran, nuove esplosioni nella città di Tabriz. Colpiti siti nucleari e militari: «Uccisi in un bunker molti responsabili dell'aviazione». L'ira di Teheran: «È una dichiarazione di guerra»

In questa notizia si parla di: israele - attacca - iran - esplosioni

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - (?? Campo content non trovato)

Ieri Antonio Tajani, con la solennità di chi si affida agli astri, ha dichiarato: “Non ci sono segnali di un attacco imminente da parte di Israele contro l’Iran”. Appena 16 ore dopo, nella notte, Israele ha attaccato l’Iran: siti nucleari colpiti, esplosioni, Khamenei che g Vai su X

Ieri Antonio Tajani, con la solennità di chi si affida agli astri, ha dichiarato: “Non ci sono segnali di un attacco imminente da parte di Israele contro l’Iran”. Appena 16 ore dopo, nella notte, Israele ha attaccato l’Iran: siti nucleari colpiti, esplosioni, Khamenei che g Vai su Facebook

Israele lancia attacco preventivo contro l'Iran: almeno 15 esplosioni a Teheran; Israele attacca l'Iran, forti esplosioni a Teheran, raid a siti nucleari: aggiornamenti in diretta; Israele attacca l'Iran, l'annuncio della tv di Stato: Esplosioni a Teheran.

Israele lancia attacco preventivo contro l'Iran: almeno 15 esplosioni a Teheran Lo riporta la7.it: Teheran colpita da almeno 15 esplosioni: Israele avrebbe lanciato un attacco preventivo contro l’Iran, colpendo il comando IRGC.