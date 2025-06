Israele attacca l'Iran news in diretta Netanyahu | Colpiti siti nucleari andremo avanti per giorni Khamenei | Risposta severa

La tensione tra Israele e Iran si intensifica ancora di più, con attacchi mirati e risposte dure da entrambe le parti. Netanyahu conferma che i siti nucleari iraniani sono stati colpiti, preannunciando un'azione che durerà giorni, mentre Khamenei promet una risposta severa. La situazione rimane altamente volatile: cosa ci riserverà il futuro? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale sui sviluppi più recenti di questa escalation internazionale.

News in diretta e aggiornamenti dopo l'attacco di Israele all'Iran: esplosioni a Teheran, il premier israeliano Netanyahu ha confermato che sono stati "colpiti siti nucleari"e che l'operazione "andrà avanti per giorni". Il ministro Tajani convoca una riunione di emergenza alle 7.30 alla Farnesina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: israele - iran - news - diretta

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele attacca l’Iran: forti esplosioni a Teheran. La diretta Vai su X

Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 Disastro aereo in #India 2 L'ultimo turno fatale #Carabiniere 3 #Iran #Israele pronto all'attacco 4 #Autovelox nuove regole 5 #Papa "Accogliamo le sfide" In diretta su #Tv2000 #12giugno Direttore Vai su Facebook

Israele attacca l’Iran: la diretta. Netanyahu: “Colpiti siti nucleari, andremo avanti per giorni”. Esplosioni a Teheran; Israele lancia attacco contro l'Iran: bombardati siti nucleari e Teheran | Netanyahu: Colpito al cuore loro programma atomico | Aiea: monitoriamo l'impianto di Natanz; Medioriente, WSJ: Attacco Israele a Iran su nucleare potrebbe avvenire già domenica.

Israele attacca l’Iran, news in diretta. Netanyahu: “Colpiti siti nucleari, andremo avanti per giorni”, Khamenei: “Risposta severa” Segnala fanpage.it: News in diretta e aggiornamenti dopo l'attacco di Israele all'Iran: esplosioni a Teheran, il premier israeliano Netanyahu ha confermato che sono stati ...