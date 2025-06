Israele attacca l' Iran Netanyahu | colpito il cuore del programma nucleare iraniano

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con Netanyahu che colpisce il cuore del programma nucleare iraniano. Trump rivela di essere stato avvisato in anticipo dei raid israeliani, sottolineando l’importanza di impedire a Teheran di ottenere un'arma nucleare. La situazione rimane volatile, mentre la diplomazia cerca di trovare una via d’uscita. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo verso la stabilità o l’escalation?

Trump: "Avvisati in anticipo dei raid israeliani. L'Iran non può avere bomba nucleare. Spero tornino al tavolo dei negoziati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele attacca l'Iran. Netanyahu: "colpito il cuore del programma nucleare iraniano"

In questa notizia si parla di: iran - nucleare - israele - attacca

Trump: patto nucleare con l’Iran, «in un certo senso» - In una svolta sorprendente, l'amministrazione Trump ha avanzato una proposta scritta agli iraniani per tentare di risolvere la questione nucleare.

#MedioOriente #Israele attacca l'#Iran: centrate basi militari e siti di produzione del nucleare. La Repubblica Islamica minaccia una "dura punizione". L'annuncio di #Netanyahu. Da Teheran, il leader iraniano Khamenei: "Il regime sionista si è procurato un d Vai su Facebook

LIVE | Israele attacca l’Iran con droni e missili. Netanyahu: «Colpito programma nucleare di Teheran». Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». l'Idf: «Richiamati migliaia di riservisti» Vai su X

Israele attacca Iran, diretta. Idf: «Offensiva durerà giorni». Khamenei: «La risposta sarà severa». Teheran ri; Israele attacca l’Iran: colpiti anche siti nucleari; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari.

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo Si legge su msn.com: Trump, "l'Iran non può avere una bomba nucleare" "L'Iran non può non avere una bomba nucleare e speriamo di tornare al tavolo delle trattative.