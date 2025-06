Israele attacca l’Iran | Meloni convoca vertice con ministri e intelligence

In un contesto internazionale sempre più complesso, l’Italia non resta a guardare. Dopo l’attacco di Israele contro l’Iran, la premier Giorgia Meloni ha convocato un vertice con ministri e intelligence per valutare gli sviluppi e definire le strategie più appropriate. La situazione richiede massima attenzione e prontezza, perché ogni decisione potrà influenzare il futuro della stabilità regionale e globale. Restate con noi per aggiornamenti e analisi approfondite.

Crisi internazionale: l'Italia monitora con attenzione. A seguito dell'attacco sferrato da Israele contro l'Iran, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta seguendo da vicino l'evoluzione della situazione e ha deciso di convocare una videoconferenza nel pomeriggio con i ministri chiave e i vertici dell'intelligence nazionale. L'obiettivo è valutare i possibili sviluppi della crisi e coordinare eventuali misure di sicurezza. Farnesina in allerta: riunione d'emergenza. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presieduto questa mattina una riunione straordinaria all'unità di crisi della Farnesina, focalizzata sulle condizioni dei cittadini italiani presenti nella regione del Golfo.

