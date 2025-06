Israele attacca l’Iran le immagini dei raid nella notte e dei siti nucleari in fiamme

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con raid notturni che hanno colpito impianti nucleari e strutture militari, segnando un nuovo capitolo nel riscaldamento delle crisi mediorientali. Le immagini dei siti in fiamme e le dichiarazioni di Teheran ruggiscono come un avvertimento di una possibile escalation. In questo scenario volatile, il rischio di una guerra aperta si fa sempre piĂą concreto, lasciando il mondo ad osservare in apprensione.

Israele ha lanciato nella notte una serie di attacchi definiti "preventivi" in Iran contro impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali. Il Paese ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione degli attacchi missilistici e droni di rappresaglia promessi da Teheran: "La risposta è un diritto legale e legittimo dell'Iran".

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno Israele ha attaccato l'Iran. Violente esplosioni hanno colpito Teheran, e sono stati bombardati anche siti nucleari in diverse aree del Paese. Secondo le prime informazioni sarebbero stati uccisi il comandante dei pasdaran Hos Vai su Facebook

Israele nella notte ha attaccato l'Iran,colpiti siti nucleari. Bombardata anche Teheran. Almeno 5 morti .L’Iran: Reagiremo duramente”Trump: "Avvisato in anticipo". Tel Aviv: "Colpiti lo stato maggiore e gli esperti nucleari",ucciso il capo dei Pasdaran.L'Iran lancia Vai su X

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo

Roma, 13 giugno 2025 – Alle due di notte ora italiana Israele ha sferrato un attacco contro l'Iran.