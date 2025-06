Israele attacca l' Iran il traffico aereo azzerato | tutti i voli deviati e cancellati Il confronto

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Israele ha lanciato raid aerei su diverse città iraniane, provocando la cancellazione di tutti i voli e un blocco totale del traffico aereo. Questa escalation segna un momento cruciale nel confronto tra le due nazioni, con conseguenze che potrebbero ridefinire gli equilibri della regione. Ma cosa c’è dietro questa decisione e quali saranno le ripercussioni a livello internazionale?

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno Israele ha sferrato un duro colpo all'Iran, conducendo raid aerei su diverse città e punti strategici del Paese: secondo Tel Aviv l'obiettivo.

"Il regime sionista si è procurato un destino amaro e doloroso". Lo ha affermato il leader iraniano Ali Khamenei ribadendo che Israele "subirà una dura...

