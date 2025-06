Israele attacca l’Iran | il perché e le possibili conseguenze

Dopo l’attacco notturno di Israele all’Iran, il mondo si interroga sulle ragioni di questo gesto e su quali possano essere le conseguenze di un possibile escalation. Mentre leader internazionali cercano di rassicurare sull’assenza di una guerra globale, l’incertezza cresce. Cosa succede ora? Quali scenari si delineano all’orizzonte? Sulle implicazioni di questa delicata fase si sofferma il...

Dopo l’attacco notturno di Israele ai danni dell’Iran il mondo si interroga sul perché di tale bombardamento e sulle possibili conseguenze di un conflitto che sembra poter portare a ulteriori, tragici sviluppi, nonostante diversi leader mondiali, tra cui il segretario generale della Nato Mark Rutte, abbiano già allontanato il rischio di una guerra su scala mondiale. Cosa succede ora. Cosa succederà ora? Sui possibili scenari si sofferma il professor Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali, interpellato da LaPresse: “Per l’Iran c’è in gioco l’esistenza del Paese come forza centrale del Medioriente, se non rispondono scompaiono dalle nazioni che contano nell’area”, spiega Margelletti, per il quale le risposte potrebbero essere plurime, “dai droni al lancio di missili, agli attacchi terroristici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele attacca l’Iran: il perché e le possibili conseguenze

