Il Medio Oriente brucia sotto i colpi di un conflitto sempre più incandescente: Israele attacca l’Iran, colpendo siti nucleari e militari e lasciando dietro di sé oltre 70 vittime. Con l’Operazione Rising Lion, Israele sembra intensificare la propria strategia, mirando a paralizzare il regime islamico e a ridefinire gli equilibri di potere nella regione. Ma quale sarà il prezzo di questa escalation? La tensione si fa palpabile e il futuro appare più incerto che mai.

Medioriente sempre più nel caos dopo i raid di Israele verso l’Iran che hanno colpito siti nucleari e militari e hanno causato la morte di oltre 70 persone. “Come hanno affermato i funzionari militari israeliani, questa è solo la prima fase di un’operazione chiaramente progettata per paralizzare gravemente il regime islamico. Con l’Operazione Rising Lion, Israele sembra stia intensificando la sua strategia, applicando all’Iran ciò che ha già fatto ad Hamas, Hezbollah e Siria dall’ottobre 2023. L’obiettivo a lungo termine? Niente di meno che un cambio di regime “, ha dichiarato a LaPresse Pierre Pahlavi, professore del Canadian Forces College, consulente per la Difesa del governo canadese e nipote dello Scià di Persia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele attacca l’Iran, il nipote dello Scià di Persia: “Regime di Teheran al collasso”

Rising Lion, Israele attacca l'Iran Israele ha lanciato contro l'Iran l'operazione Rising Lion, l'attacco più pesante subito dal regime degli ayatollah...

Israele ha lanciato contro l'Iran l'operazione Rising Lion, l'attacco più pesante subito dal regime degli ayatollah dai tempi della guerra con l'Iraq. Colpiti siti nucleari, raffinerie e figure chiave della gerarchia militare iraniana. Bombe anche su Teheran

