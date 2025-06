Israele attacca l' Iran | i siti nucleari come bersaglio Netanyahu | Andremo avanti Teheran annuncia vendetta e gli Usa si defilano | Noi estranei

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con l'attacco israeliano ai siti nucleari di Natanz che rischia di scatenare una spirale di vendette e conflitti più ampi in Medio Oriente. Mentre Teheran promette rappresagge e gli Stati Uniti si mantengono a distanza, il rischio di un’escalation globale cresce, mettendo in discussione la stabilità della regione e del mondo intero. La situazione rimane critica e tutto indica che questa crisi potrebbe avere ripercussioni durature e imprevedibili.

Si allarga inesorabilmente il conflitto in Medio Oriente. Israele ha lanciato un duro attacco all'Iran, con lo scopo di colpire il programma nucleare del Paese. I jet da guerra israeliani hanno colpito l'impianto nucleare di Natanz, a sud di Teheran, ma anche diverse postazioni militari situate. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Israele attacca l'Iran: i siti nucleari come bersaglio. Netanyahu: "Andremo avanti", Teheran annuncia vendetta e gli Usa si defilano: "Noi estranei"

