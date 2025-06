Israele attacca l’Iran gli Usa spostano le navi nel Mediterraneo Le compagnie aeree israeliane evacuano | sei jet al riparo tra Fiumicino e Malpensa

In un clima di tensione crescente, Israele e Iran si fronteggiano con azioni militari e strategie di cautela internazionale. Le risposte degli Stati Uniti, che spostano navi nel Mediterraneo e le compagnie aeree israeliane evacuano, evidenziano la gravitĂ della situazione. Mentre il conflitto si intensifica, i cittadini sono invitati alla massima prudenza. La tensione globale si fa palpabile, e il mondo osserva con attenzione gli sviluppi imminenti.

Dopo l’attacco all’Iran, che dovrebbe andare avanti per qualche giorno e che di certo per ora non dĂ cenno di rallentamento, Israele ora si prepara a reggere l’urto. «Esortiamo tutti i cittadini a stare attenti, a non esibire nessun simbolo ebraico o israeliano in luoghi pubblici e a non condividere sui social dettagli che possano rendere identificabile la vostra posizione». La comunicazione si ripete, identica, sul sito web di ogni ambasciata israeliana nel mondo. «Tutte le missioni saranno chiuse e i servizi consolari non saranno forniti», ha ribadito il ministero degli Esteri di Tel Aviv. Una decisione pronosticabile dopo che il premier Benjamin Netanyahu ha dato il via all’ operazione militare Rising Lion, colpendo duramente l’Iran. 🔗 Leggi su Open.online