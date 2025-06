Israele attacca l' Iran fumo sale dal sito nucleare di Natanz

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano con un attacco israeliano alle installazioni nucleari di Natanz, accusate di accelerare il programma di Teheran. Esplosioni nella capitale iraniana segnano un momento cruciale, mentre le minacce di rappresaglia si fanno più concrete. La regione si trova sull’orlo di un nuovo conflitto, con entrambe le parti decise a difendere i propri interessi e a rispondere duramente: cosa ci riserva il futuro in questo acceso scontro?

Attacco di Israele contro l'Iran, secondo Tel Aviv per rispondere all'accelerazione del programma nucleare di Teheran. Esplosioni nella capitale, colpiti siti nucleari, ucciso il comandante delle Guardie della Rivoluzione. Il premier israeliano Netanyahu avverte: "Andremo avanti per giorni". Il leader di Teheran Khamenei promette una risposta dura: "Pagheranno per quanto fatto".  . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele attacca l'Iran, fumo sale dal sito nucleare di Natanz

In questa notizia si parla di: israele - iran - nucleare - attacca

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele attacca il programma nucleare iraniano. Netanyahu ha annunciato il lancio dell'operazione "Leone nascente", un attacco mirato ai principali impianti di arricchimento dell'Iran e agli alti ufficiali e scienziati che lavorano alla Bomba Vai su X

#MedioOriente #Israele attacca l'#Iran: centrate basi militari e siti di produzione del nucleare. La Repubblica Islamica minaccia una "dura punizione". L'annuncio di #Netanyahu. Da Teheran, il leader iraniano Khamenei: "Il regime sionista si è procurato un d Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran: operazione militare per fermare il programma nucleare; Israele attacca l’Iran: colpiti anche siti nucleari; Israele attacca l'Iran, Sabahi: il nucleare di Teheran.

Perché Israele ha attaccato l’Iran, i motivi dietro l’operazione militare di Netanyahu contro Teheran Si legge su fanpage.it: Questa mattina, 13 giugno, Israele ha condotto un attacco contro l'Iran allo scopo di fermare il presunto programma di realizzazione di un'arma atomica ...