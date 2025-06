Israele attacca l' Iran | forti esplosioni Rubio | Usa non coinvolti| Netanyahu | Colpito al cuore il programma nucleare di Teheran

Tensione alle stelle nella regione: Israele lancia un attacco contro l'Iran, scuotendo Teheran con forti esplosioni e dichiarando lo stato di emergenza. Netanyahu colpisce il cuore del programma nucleare di Teheran, mentre gli Stati Uniti, pur conoscendo l'evento, affermano di non essere coinvolti. Uno scenario che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali, aprendo un nuovo capitolo di crisi e incertezza. La situazione rimane assolutamente da seguire.

