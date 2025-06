Israele attacca l' Iran | esplosioni a Teheran ?Trump convoca il governo | L' Idf | Obiettivi le basi nucleari e missili a lungo raggio

Tensioni internazionali in aumento: Israele lancia un attacco contro obiettivi in Iran, compresi basi nucleari e missili a lungo raggio, scatenando esplosioni a Teheran e dichiarando lo stato di emergenza. Trump convoca il governo statunitense, mentre gli USA affermano di essere al corrente, ma senza coinvolgimento diretto. Mentre la regione si infiamma, il mondo resta in attesa di sviluppi che potrebbero ridisegnare gli equilibri geopolitici.

Dichiarato lo stato di emergenza speciale in Israele. A Teheran udite forti esplosioni. Gli Usa al corrente dell'aggressione: «Ma non siamo coinvolti».

Gaza, nuovi attacchi Israele: le esplosioni nella notte - Nella notte, Gaza è stata teatro di nuove esplosioni causate dagli attacchi israeliani, mentre la tensione tra le due parti si intensifica.

MEDIO ORIENTE | Greta Thunberg è rientrata in Svezia da Israele. "Ho detto che volevo lasciare il Paese il prima possibile - ha dichiarato - a ho anche detto che siamo stati portati lì illegalmente contro la nostra volontà ". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sirene anti-missile nel Golan e nel nord di Israele. L’Iran minimizza l’attacco di Tel Aviv - Sirene anti-missile sulle alture del Golan e nel nord di Israele; Iran, esplosione al porto di Bandar Abbas: sale a 40 il numero delle vittime, circa mille i feriti. Israele: «Non siamo coinvolti; Israele attacca l'Iran, 'colpiti obiettivi militari'. Teheran minaccia ma non reagirà IL LIVE BLOG.

