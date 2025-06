Israele attacca l’Iran esplosioni a Teheran Netanyahu | Colpito il cuore del programma nucleare

La notte si è trasformata in un teatro di fuoco e brividi, con esplosioni che hanno squarciato il cielo sopra Teheran. Un attacco senza precedenti, mirato a paralizzare il cuore del programma nucleare iraniano, scuote le fondamenta di una regione già infuocata di tensioni. La posta in gioco non potrebbe essere più alta: e il mondo osserva, trepidante, cosa succederà ora.

Il cielo sopra Teheran si è illuminato nella notte come in pieno giorno. Le prime deflagrazioni sono arrivate intorno alle due, ora locale. Poi, in rapida successione, altre ondate, altri bersagli. Le esplosioni hanno colpito quartieri residenziali, basi militari, centrali operative e soprattutto installazioni nucleari. È il più imponente attacco lanciato da Israele contro il territorio iraniano da quando le tensioni tra i due Paesi si sono riaccese su scala globale. Le autorità iraniane hanno parlato fin da subito di una “ guerra totale ”. Alcune immagini diffuse dalla tv di Stato mostrano fumo nero sopra la capitale, sirene d’allarme e corpi riversi nelle strade. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Israele attacca l’Iran, esplosioni a Teheran. Netanyahu: “Colpito il cuore del programma nucleare”

l primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha colpito "il cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran e i suoi sforzi per sviluppare un'arma nucleare".

