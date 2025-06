Israele attacca l’Iran | cosa succede e le reazioni politiche

La tensione tra Israele e Iran raggiunge il culmine dopo l’attacco di Tel Aviv contro obiettivi iracheni, con ripercussioni politiche che scuotono l’intera regione. La decisione di Netanyahu ha acceso un dibattito globale, alimentando le preoccupazioni di una possibile escalation militare. Nella notte italiana, i bombardamenti hanno colpito siti nucleari e figure chiave del regime iraniano, segnando un passo cruciale verso un possibile nuovo capitolo di instabilità mediorientale.

Alta tensione fra Tel Aviv e Teheran. La decisione da part di Netanyahu sta facendo molto discutere e non sono mancate le reazioni politiche La situazione in Medio Oriente sembra essere ad un passo dalla crisi totale. Nella notte italiana Israele ha deciso di fare un attacco contro l'Iran. Colpiti i siti nucleari e uccisi anche personaggi molto importante nello schema politico e iraniano di Teheran. Fra le vittime, infatti, il campo delle guardie della rivoluzione, quello delle forze armate e gli scienziati del programma per l'arricchimento dell'uranio.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha colpito "il cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran e i suoi sforzi per sviluppare un'arma nucleare". Ha aggiunto che l'attacco ha preso di mira l'impianto principale di a Vai su Facebook

Petrolio alle stelle dopo l’attacco di Israele all’Iran: la situazione; Le reazioni del mondo arabo all’attacco d’Israele contro l’Iran. Tajani: «La diplomazia deve prevalere»; Iran, Meloni convoca una riunione di governo.

Le reazioni del mondo arabo all’attacco d’Israele contro l’Iran. Tajani: «La diplomazia deve prevalere» Come scrive editorialedomani.it: L’operazione militare dell’Idf ha suscitato dure reazioni di condanna da parte dei paesi arabi e dei leader europei, preoccupati di ulteriori escalation militari.