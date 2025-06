Israele attacca l' Iran con 200 aerei da combattimento ecco l' illustrazione dell' Idf sul blitz

In un'azione senza precedenti, l'IDF ha schierato 200 aerei da combattimento per colpire oltre 100 obiettivi in Iran, segnando una svolta nel panorama geopolitico della regione. Con informazioni strategiche di altissimo livello, l'attacco mira a indebolire la leadership militare iraniana e a garantire la sicurezza di Israele. Ecco l'illustrazione dettagliata dell'operazione, un evento che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2025 200 aerei da combattimento dell'aeronautica israeliana, guidati da informazioni precise da parte della direzione dell'intelligence, hanno colpito oltre 100 obiettivi in??tutto l'Iran, compresi i nascondigli di alti agenti della leadership militare iraniana. Ecco l'illustrazione dell'attacco diffusa dall'Idf. Idf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

