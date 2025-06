Israele attacca l’Iran | colpiti siti nucleari uccisi comandanti militari Distrutto l’aeroporto di Tabriz L’Ira di Teheran

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con attacchi mirati che hanno colpito siti nucleari, aeroporti strategici e comandanti militari iraniani. Dopo la dichiarazione di emergenza del ministro israeliano Katz, il conflitto ha raggiunto nuovi livelli di escalation, sollevando dubbi sulla stabilitĂ regionale e sulle possibili ripercussioni internazionali. La situazione rimane in evoluzione, e il mondo osserva con apprensione gli sviluppi di questa delicata crisi.

Molti comandanti dell'aviazione militare iraniana sarebbero stati uccisi dagli attacchi israeliani durante un summit. L'aeronautica militare israeliana ha infatti avviato una serie di attacchi in Iran dopo l'annuncio del ministro della Difesa Israel, Katz, che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale in tutto lo stato di Israele

L'Iran ha fatto sapere che diversi alti comandanti e sei scienziati nucleari sono rimasti uccisi negli attacchi israeliani.