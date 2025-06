Israele attacca l’Iran | colpiti siti nucleari scienziati e militari

In un'azione che scuote la regione, Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran, colpendo siti nucleari, scienziati e militari. Questa operazione, chiamata Rising Lion, testimonia l'intensificarsi delle tensioni e il tentativo di frenare il programma nucleare iraniano. Il primo ministro Netanyahu ha dichiarato che l’obiettivo è ridurre la minaccia iraniana alla sicurezza regionale e globale, aprendo un nuovo capitolo nel delicato equilibrio mediorientale.

Nella notte tra giovedì e venerdì, Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran. Tra le decine di obiettivi colpiti ci sarebbero impianti nucleari, comandanti dei pasdaran e scienziati. Tel Aviv ha giustificato l'operazione denominata Rising Lion sostenendo che Teheran aveva cominciato a produrre testate atomiche. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che l'attacco è mirato a «ridurre la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele». «È stato colpito al cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran», ha spiegato Netanyahu in un discorso registrato trasmesso in tv.

