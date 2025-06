Israele attacca l’Iran colpiti siti nucleari e uccisi capi di Stato maggiore | Teheran risponde con 100 droni

In un clima di tensione crescente, Israele ha deciso di colpire con forza l'Iran, attaccando siti nucleari e causando la morte di capi di stato maggiore. La rappresaglia di Teheran con 100 droni ha acuito il conflitto, sfidando le recenti assicurazioni americane di un possibile accordo. Il rischio di escalation è ormai palpabile, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi che potrebbero cambiare gli equilibri della regione.

Il Wall Street Journal, citando un funzionario della Casa Bianca, aveva riferito che un attacco sarebbe potuto avvenire giĂ domenica, a meno che l'Iran non avesse accettato di interrompere la produzione di materiale fissile. Israele però ha sbaragliato ogni aspettativa e ha deciso di passare all'azione, proprio dopo poche ore che il Presidente Usa, Donald Trump ha cercato di rassicurare sui fatti: "Accordo con Israele è vicino Iran non attacchi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari e uccisi capi di Stato maggiore: Teheran risponde con 100 droni

In questa notizia si parla di: israele - iran - attacca - colpiti

Israele ha avviato l’operazione “Rising Lion”, attaccando otto città iraniane e i vertici di Teheran. Pejman Abdelmohammadi, professore di Relazioni internazionali a Trento, e Farian Sabahi, ricercatrice all'università dell'Insubria, commentano a Sky tg24: “Neta Vai su Facebook

