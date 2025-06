Israele attacca l’Iran colpiti siti nucleari e militari | Uccisi capo di Stato maggiore e la guida dei Pasdaran Teheran lancia 100 droni intercettati sopra la Giordania Trump | non devono avere l' atomica

In un clima di tensione crescente, Israele ha colpito siti nucleari e militari in Iran, provocando ripercussioni sui mercati finanziari e geopolitici. La mossa, che ha causato vittime tra i vertici iraniani, ha acceso il dibattito internazionale sulla minaccia nucleare e sulla stabilità della regione. Con l’Europa in allerta e gli Stati Uniti dichiararsi estranei al conflitto, il mondo si chiede quali possano essere le future evoluzioni di questa escalation.

L’annuncio del ministro della Difesa Katz. Rubio: «Gli Usa non coinvolti». L'Aiea: nessun aumento del livello di radiazioni al sito di Natanz. L'attacco manda in rosso i listini e fa correre petrolio e oro. Alla Farnesina riunione di emergenza pe con Tajani?. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari e militari: «Uccisi capo di Stato maggiore e la guida dei Pasdaran». Teheran lancia 100 droni, intercettati sopra la Giordania. Trump: non devono avere l'atomica

In questa notizia si parla di: israele - attacca - iran - colpiti

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - (?? Campo content non trovato)

+++ #Israele attacca #Iran. Colpiti i siti nucleari, uccisi scienziati e generali +++ Raid con oltre 200 caccia, droni e incursori. Gli ayatollah lanciano decine di droni. @nelloscavo e redazione internet @Avvenire_Nei (in aggiornamento) Vai su X

Israele ha avviato l’operazione “Rising Lion”, attaccando otto città iraniane e i vertici di Teheran. Pejman Abdelmohammadi, professore di Relazioni internazionali a Trento, e Farian Sabahi, ricercatrice all'università dell'Insubria, commentano a Sky tg24: “Neta Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran, Teheran chiede la riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu Idf: «Offensiva dur; Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo - Cremlino condanna escalation tensioni, Russia preoccupata; Israele attacca l’Iran: colpiti anche siti nucleari.

Israele attacca l’Iran, colpiti i principali siti nucleari. Gli Usa: non siamo coinvolti msn.com scrive: Non si tratta di un attacco mirato e quello che Israele fa intendere con i bombardamenti di questa notte sull’Iran è che ce ne ...