Israele attacca l’Iran Colpiti siti nucleari e militari Teheran | Risponderemo La diretta

In un’azione sorprendente, Israele ha colpito le basi nucleari e militari dell’Iran, scuotendo la regione e il mondo intero. Con sei siti nel mirino e pesanti perdite tra le fila iraniane, l’evento segna una nuova escalation nel già complesso gioco di potere mediorientale. Mentre Teheran promette una risposta, la comunità internazionale resta in attesa di sviluppi cruciali. La situazione rimane delicata e incerta, con implicazioni che potrebbero ridefinire gli equilibri di potere.

Roma, 13 giugno 2025 – Alle due di notte ora italiana Israele ha sferrato un attacco contro l'Iran. Sono state colpite 6 basi militari e centri per l'arricchimento dell'uranio. Gli Stati Uniti hanno affermato di non essere coinvolti nell'attacco mentre Teheran annuncia una risposta agli attacchi. Nei raid sono stati uccisi il capo dei Pasdaran e dello Stato maggiore dell'esercito iraniani. La diretta.

