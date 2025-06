Israele attacca l' Iran colpiti siti militari e nucleari Teheran risponde con i droni

L'Italia guarda con attenzione alle tensioni crescenti tra Israele e Iran, un conflitto che potrebbe avere ripercussioni in tutta la regione e oltre. Con l'attacco israeliano ai siti nucleari e militari iraniani e la pronta risposta di Teheran con i droni, il rischio di escalation si fa sempre più concreto. La diplomazia internazionale si mobilita per evitare un'escalation incontrollabile, ma la posta in gioco è altissima. È fondamentale seguire da vicino gli sviluppi di questa delicata crisi, poiché il suo esito influenzerà il futuro della stabilità globale.

È scattato nella notte l'attacco di Israele contro diversi siti militari e nucleari iraniani. Questa operazione durerà "tanti giorni quanti necessari per eliminare questa minaccia", ha spiegato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu in un videomessaggio. Annunciando lo scatenarsi dell'offensiva, il premier ha dichiarato che "I nostri coraggiosi piloti stanno attaccando un gran numero di obiettivi in tutto l'Iran". Lo scopo dell'operazione, ha aggiunto il capo del governo, è "colpire l'infrastruttura nucleare dell'Iran, le fabbriche di missili balistici e le capacità militari dell'Iran". "Abbiamo colpito il cuore del programma di arricchimento dell'uranio dell'Iran.

