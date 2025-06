Israele attacca l?Iran colpiti i principali siti nucleari Idf | Teheran può costruire 15 bombe Usa | non siamo coinvolti

In un’escalation senza precedenti, Israele ha colpito i principali siti nucleari iraniani, incluso il complesso Teheran PU242, lasciando il mondo sulla griglia del conflitto. Gli attacchi, non mirati ma intensi, sembrano segnare un punto di svolta nelle tensioni mediorientali. Mentre gli Stati Uniti dichiarano di non essere coinvolti, il rischio di ulteriori azioni è all’orizzonte, mettendo in discussione la stabilità globale e le future mosse delle grandi potenze.

Non si tratta di un attacco mirato e quello che Israele fa intendere con i bombardamenti di questa notte sull?Iran è che ce ne saranno «altri» nei prossimi giorni, per quello.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Una nuova guerra incombe sul Medio Oriente. In piena notte, poco prima delle 3 locali, le 2 in Italia, Israele ha iniziato ad attaccare l’Iran, un’operazione che secondo una fonte militare israeliana potrebbe durare giorni, se non settimane. Vai su Facebook

