Israele attacca l’Iran card Pizzaballa | Temo reazione a lungo termine

Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, commenta l’attacco di Israele all’Iran sottolineando l’incertezza delle ripercussioni future. In un contesto di emergenza e confini chiusi, la regione si trova sull’orlo di una crisi che potrebbe avere risvolti duraturi. La domanda centrale è: quale sarà la reazione dell’Iran e come influenzerà la stabilità globale? La tensione cresce e il mondo resta in attesa di sviluppi cruciali.

Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, commenta l’attacco di Israele all’Iran: “Le conseguenze difficile prevederle in questo momento. C’è lo stato di emergenza nel paese, tutto è fermo e sospeso, e i confini sono chiusi, bisogna capire il tipo di reazione che ci sarà da parte dell’Iran. Qualcosa ci sarà senz’altro. Bisognerà capire l’entità e le conseguenze reali sulla vita. Qui diciamo che non è un gesto che aiuterà la distensione. Temo più che altro una reazione a lungo termine”. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele attacca l’Iran, card. Pizzaballa: “Temo reazione a lungo termine”

