Israele attacca l’Iran Bombe su siti nucleari e militari Cosa succede adesso

L’attacco israeliano all’Iran, con raid su siti nucleari e militari, apre una nuova e incerta fase di tensione nel Medio Oriente. Con obiettivi strategici colpiti in più città e una risposta che rischia di intensificarsi, il panorama geopolitico si fa ancora più complesso. Cosa succederà ora? La regione è in bilico tra un’escalation pericolosa e la ricerca di un fragile equilibrio.

Questa notte l’aviazione israeliana ha condotto due distinte ondate di raid che hanno colpito sei obiettivi situati in cinque tra le principali città dell’ Iran e la leadership militare di Teheran. Lo riferiscono i media ufficiali di Teheran, che hanno diffuso una mappa dei siti bersagliati. Secondo le fonti iraniane, i caccia dello Stato ebraico hanno preso di mira l’impianto nucleare di Natanz, a sud della capitale, oltre a diverse installazioni militari nei pressi di Teheran. Oltre alla capitale, tra le aree colpite figurano Tabriz, nel nord-ovest del Paese, nota per le sue raffinerie strategiche, le città di Esfahan e Arak, situate più a sud, e infine Kermanshah, localizzata a ovest della capitale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Israele attacca l’Iran. Bombe su siti nucleari e militari. Cosa succede adesso

In questa notizia si parla di: iran - siti - israele - attacca

Cnn: Israele pronto a colpire siti Iran - Secondo fonti dell'intelligence americana, Israele sarebbe pronto a colpire le centrali nucleari iraniane, con raid imminenti.

#MedioOriente #Israele attacca l'#Iran: centrate basi militari e siti di produzione del nucleare. La Repubblica Islamica minaccia una "dura punizione". L'annuncio di #Netanyahu. Da Teheran, il leader iraniano Khamenei: "Il regime sionista si è procurato un d Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari e vertici militari Vai su X

Israele attacca l'Iran: raid su siti nucleari. Khamenei: Subiranno severa punizione -; Israele attacca l’Iran: colpiti anche siti nucleari; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari.

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran: "Reagiremo". Trump: "Avvisato in anticipo" Come scrive msn.com: Idf: l'Iran ha lanciato oltre 100 droni contro Israele l portavoce dell'Idf ha dichiarato che "l'Iran ha lanciato oltre 100 droni verso Israele e l'esercito sta lavorando per intercettarli".