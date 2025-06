Israele attacca l’Iran bombardati siti nucleari e Teheran

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: bombardamenti mirati sui siti nucleari di Teheran hanno scatenato un’escalation senza precedenti, con il ministro israeliano Katz che dichiara lo stato di emergenza su tutto il territorio. Le esplosioni e le perdite tra le alte cariche iraniane segnano un nuovo capitolo di conflitto nella regione. La situazione si infiamma, mentre entrambe le nazioni si preparano a rispondere. È solo l’inizio di una crisi destinata a sconvolgere gli equilibri internazionali.

Israele attacca l’Iran. Il Ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato con effetto immediato “uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in seguito all’attacco preventivo condotto da Israele contro l’Iran”. Forti esplosioni a Teheran, in fiamme siti nucleari. Il leader Khamenei annuncia “dure punizioni”. Tra le vittime, il capo delle guardie della rivoluzione, il capo delle forze armate e scienziati del programma per l’arricchimento dell’uranio. Il presidente americano Donald Trump ha affermato in un’intervista a FoxNews che era a conoscenza dei piani di attacco di Israele all’Iran in anticipo ma ha ribadito che gli Usa non sono coinvolti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Israele attacca l’Iran, bombardati siti nucleari e Teheran

