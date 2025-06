Israele attacca l’Iran bombardamenti in corso su Tabriz e Shiraz Colpiti siti nucleari e militari Teheran | È dichiarazione di guerra Trump | Firmino l' accordo prima che di loro non resti più niente

In un clima di crescente tensione, Israele lancia attacchi su Tabriz e Shiraz, colpendo siti nucleari e militari a Teheran. Trump minaccia una risposta ancora più dura, esortando Teheran a firmare l’accordo sul nucleare prima che tutto si perda. I mercati sono in fermento, con petrolio e oro in forte rialzo. Alla Farnesina, Tajani convoca una riunione d’emergenza per valutare le prossime mosse di fronte a questa escalation.

L'attacco di Israele in diverse ondate. Trump: «I prossimi colpi saranno ancora più brutali, Teheran firmi l'accordo sul nucleare». In rosso i listini, corrono petrolio e oro. Alla Farnesina riunione di emergenza con Tajani?. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele attacca l’Iran, bombardamenti in corso su Tabriz e Shiraz. Colpiti siti nucleari e militari, Teheran: «È dichiarazione di guerra». Trump: «Firmino l'accordo, prima che di loro non resti più niente»

In questa notizia si parla di: israele - attacca - iran - bombardamenti

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - (?? Campo content non trovato)

Massiccio attacco di Israele ai siti nucleari e militari dell'Iran. Aggiornamenti: Netanyahu ha detto che i siti nucleari iraniani sono una "minaccia esistenziale" per Israele e che i bombardamenti continueranno per giorni. L'operazione militare è stata chiamata " Vai su X

Una colonna di fumo che si alza dal sito nucleare di Natanz, la più importante centrale iraniana dove viene arricchito l'uranio che secondo Israele in pochi mesi potrebbe portare all'atomica iraniana. Nella notte Israele ha lanciato una serie di attacchi contro i si Vai su Facebook

Israele - Iran, l'attacco in diretta | Netanyahu: «Colpito il programma nucleare di Teheran». Khamenei: «Vendetta senza limiti». Trump: «Sapevo. I prossimi attacchi ancora peggiori»; Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo - Iran, esplosioni anche presso il sito nucleare di Fordow; Guerra Israele - Iran: le ragioni e tutte le tappe che hanno portato all'attacco.

Israele attacca l’Iran, colpiti i principali siti nucleari. Gli Usa: non siamo coinvolti msn.com scrive: Non si tratta di un attacco mirato e quello che Israele fa intendere con i bombardamenti di questa notte sull’Iran è che ce ne ...