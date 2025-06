Israele attacca l’Iran bombardamenti ancora in corso | 14 giorni di operazioni Colpiti siti nucleari e militari ira di Teheran | È guerra Trump | Firmino l' accordo prima che di loro non resti più niente

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: dopo due settimane di intensi bombardamenti sui siti nucleari e militari, la regione si avvia a un’escalation senza precedenti. Le operazioni, innescate da un attacco multiplo, minacciano di sconvolgere gli equilibri geopolitici, mentre le borse crollano e oro e petrolio volano. In questa crisi senza precedenti, il mondo osserva con apprensione cosa accadrà nei prossimi giorni, nell’attesa di un possibile esito che potrebbe cambiare il corso della storia.

L'attacco in diverse ondate. Trump: «I prossimi colpi saranno ancora più brutali». Fonti israeliane: «Le operazioni dureranno due settimane». Chiuse le ambasciate israeliane in tutto il mondo. In rosso le Borse, corrono petrolio e oro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it