Israele attacca l' Iran al via l' operazione Rising Lion

In un contesto internazionale già turbolento, Israele ha avviato l'operazione "Rising Lion" per neutralizzare il programma nucleare iraniano. Con attacchi mirati e una strategia decisa, la regione si trova di fronte a una nuova escalation di tensione. Quali saranno le ripercussioni di questa dinamica sulle relazioni globali? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti e approfondimenti esclusivi.

Teheran, 13 giu. (askanews) - Israele ha denominato "Rising Lion" l'operazione lanciata per contrastare il programma nucleare iraniano, in cui sono state uccise diverse alte figure militari e scienziati del programma nucleare della repubblica islamica. La televisione iraniana ha diffuso le immagini dell'attacco contro siti nucleari, colpita anche la capitale Teheran. Secondo la Mezzaluna rossa iraniana Israele ha colpito almeno 60 siti in otto province dell'Iran nel suo attacco di questa notte alla Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele attacca l'Iran, al via l'operazione "Rising Lion"

In questa notizia si parla di: israele - iran - operazione - rising

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha colpito "il cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran e i suoi sforzi per sviluppare un'arma nucleare". Ha aggiunto che l'attacco ha preso di mira l'impianto principale di a Vai su Facebook

Operazione Rising Lion: Israele attacca l’Iran. «È guerra»; Israele attacca l’Iran. Uccisi i vertici di Pasdaran e Forze armate. Washington: «Azione unilaterale»; Guerra Israele - Iran: le ragioni e tutte le tappe che hanno portato all'attacco.

Israele attacca l'Iran con l'operazione "Rising Lion": centrali nucleari nel mirino, i sabotaggi, gli scienziati uccisi msn.com scrive: È così che Israele ha ribattezzato la sua operazione contro l'Iran, una breve frase che in ebraico significa «Un popolo forte come un leone».